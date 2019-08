Kostenpflichtiger Inhalt: In Friedrichsfeld an Bäumen angebracht : „Handzettel“ mit falschen Unterschriften

So sehen die Schriftstücke aus – hier eine Kopie. Foto: Zehrfeld

Friedrichsfeld In Friedrichsfeld hat jemand an einigen Bäumen an der Alten Hünxer Straße und der Hugo-Mueller-Straße handgeschriebene Zettel an Bäumen angebracht. Darauf steht, die Stadt Voerde müsse leider die Bäume an der Straße fällen, damit Lkw freie Zufahrt zu Discountern hätten.