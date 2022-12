Polizei sucht Zeugen Unbekannte brechen in Voerde Gartenlauben auf

Am vergangenen Wochenende sind in Voerde in der Kleingartenanlage an der Heidestraße in Friedrichsfeld, nach bisherigem Ermittlungsstand, neun Gartenlauben aufgebrochen und durchwühlt worden. Die unbekannten Täter warfen Scheiben ein, um in den Innenraum der einzelnen Gartenhäuser zu gelangen. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden.