Aufruf von Markus Gehling : Gegenstände aus dem Krieg für Ausstellung in Voerde gesucht

Voerde Markus Gehling bereitet eine Ausstellung mit persönlichen Erinnerungsstücken aus dem Zweiten Weltkrieg in der Kirche St. Peter und Paul in Voerde vor.

Zum 75. Jahrestag des Kriegsendes vor zwei Jahren wollte Markus Gehling, Pastoralreferent in der Voerder Kirchengemeinde St. Peter und Paul, eine besondere Ausstellung organisieren. Sie sollte Gegenstände zeigen, die in Voerder Haushalten die Kriegszeiten überstanden haben und noch heute von diesen schrecklichen Tagen erzählen.

Auch in Gehlings eigenem Haushalt haben sich solche stille Zeugen der Kriegszeit erhalten. So etwa die nach einem Artillerieangriff hinter dem elterlichen Haus verschüttete Babytrinkflasche seines Vaters, ein „Mutterkreuz“, das seine Oma als Kriegerwitwe erhielt und ein altes Buch der Oma, das bei der Zerstörung des Elternhauses unter Trümmern beschädigt wurde.

„Wahrscheinlich finde ich noch viel mehr“, berichtet Gehling, „schließlich bin ich – wie meine Oma – ein echter Jäger und Sammler.“ Nachdem das Projekt in den Coronajahren ruhte, möchte Markus Gehling in diesem Jahr die Ausstellung umsetzen. Es geht um Alltagsgegenstände, die von den Schrecken des Krieges und der Flucht erzählen, aber manchmal auch von hoffnungsvollen Momenten.

In den vergangenen Jahren hat Gehling schon eine Reihe von Exponaten sammeln können. Nun hofft er, dass in anderen Voerder Haushalten weitere interessante Gegenstände aus der Kriegszeit, Erbstücke von verstorbenen Eltern und Großeltern aufbewahrt werden, die eine Geschichte aus dem Krieg oder aus der Nachkriegszeit erzählen. Wer derlei Dinge zu Hause hat, ist eingeladen, Kontakt aufzunehmen, die Geschichte des Gegenstandes und der Menschen in einem knappen Fragebogen aufzuschreiben und an Markus Gehling, Pastoralreferent, Telefon 02855 923512 bzw. gehling@kreuzzeichen.de weiterzuleiten. Gehling ist beim Aufzeichnen der Geschichten auch behilflich. Er ist zudem der Überzeugung, dass die Beschäftigung mit solchen Erinnerungsstückengerade Kindern und Jugendlichen einen neuen und anderen Zugang zu den Kriegsereignissen eröffnen kann.