Wechsel in der Gastro-Szene in Voerde Das „Sahnehäubchen“ behält seinen Charme

Voerde · Bisher war er Bankberater, jetzt wird er Gastronom: Markus Oeste übernimmt von Eva Nolle-Beissel das Café „Sahnehäubchen“ in Voerde-Friedrichsfeld. Was der 58-Jährige anders machen will als bisher.

19.09.2023, 15:32 Uhr

Wechsel hinter der Theke: Eva Nölle-Beissel übergibt den Rührstab an Markus Oeste. Foto: Frieder Bluhm

Wenn Eva Nolle-Beissel am Donnerstagabend die letzten Gäste verabschiedet, wird es das Ende einer Ära sein. Vor ziemlich genau zehn Jahren hat die heute 73-Jährige in Voerde-Friedrichsfeld das Café „Sahnehäubchen“ eröffnet. Nun hört sie aus Altergründen auf. Doch es wird nicht das Ende des Cafés sein. Sie gibt den (Rühr-)Stab an Markus Oeste weiter. Das Sahnehäubchen hat eine Zukunft.