Bäder in Voerde : Freibad Voerde schließt am Sonntag

Freibad Voerde schließt am Sonntag

Bäder in Voerde

Die Corona-Saison ist vorbei. Das Freibad an der Allee schließt am Sonntag. Foto: Günther Jacobi

Voerde 20.000 Gäste haben in diesem Sommer das Voerder Freibad besucht. Am Montag öffnet das Hallenbad. Dort sind maximal 91 Badegäste zeitgleich zugelassen.

Das Freibad Voerde wird am Sonntag, 6. September, seine Pforten schließen. Damit endet die Freibadsaison 2020 nach einem ungewöhnlichen aber erfolgreichen Verlauf. Das Angebot wurde trotz der bestehenden Hygieneregelungen von insgesamt fast 20.000 Gästen in Anspruch genommen. Die Wetterprognosen für die kommende Woche sprechen nun allerdings gegen eine weitere Öffnung des Bades.

Das Hallenbad Voerde steht ab Montag, 7. September, wieder allen Badegästen zur Verfügung. Das Infektionsschutz- und Zugangskonzept sieht den Besuch von zeitgleich maximal 91 Gästen vor. Die vom Freibad bekannte Einlassampel wird auch am Hallenbad zum Einsatz kommen, so dass die Möglichkeit besteht, die tagesaktuelle Besucherauslastung über die Homepage in Erfahrung zu bringen. Wie schon im Freibad müssen auch hier für jeden Besuch die Kundenkontaktdaten sowie der Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Bades dokumentiert werden. Entsprechend wird auch hier dazu geraten, den Kontaktbogen bereits ausgefüllt zum Badbesuch mitzubringen. Der entsprechende Vordruck steht ebenfalls auf der Homepage der Stadt Voerde zum Download zur Verfügung.