Frau vor Zug gestoßen : Beschuldigtem von Voerde droht Psychiatrie statt Haft

Blumen und Kerzen stehen an einem Gleis in Voerde (Archivfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Voerde Aus Mordlust soll ein 28-Jähriger eine Frau im Juli vor einen Zug in Voerde gestoßen haben. Dem Beschuldigten droht jetzt Psychiatrie auf unbestimmte Zeit statt Gefängnis.

Aufgrund einer psychischen Erkrankung des Beschuldigten sehe die Staatsanwaltschaft Duisburg dafür eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, sagte die Sprecherin des Landgerichts Duisburg, Sarah Bader, am Montag.

Aus diesem Grund habe die Staatsanwaltschaft statt einer Anklage eine so genannte Antragsschrift im Sicherungsverfahren gestellt. Das Gericht müsse über den Antrag noch entscheiden. Die Richter würden in einem Verfahren die Straftat feststellen. Die Staatsanwaltschaft gehe von heimtückischen Mord aus Mordlust aus. Die Anwältin des Beschuldigten war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Tod am Gleis in Voerde

Tod am Gleis in Voerde : Begutachtung von Täter ist „komplex“ – Gutachter benötigt weitere Daten

Bund und Bahn investieren in mehr Sicherheit

Nach Attacken : Bund und Bahn investieren in mehr Sicherheit

Der Beschuldigte soll im Juli eine ihm unbekannte 34-jährige Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben. Sie wurde von dem Regionalzug überrollt und starb noch am Tatort. Die Frau war Mutter einer Tochter. Der mutmaßliche Täter, ein in Deutschland geborener Serbe, sei in der Psychiatrie untergebracht, teilte das Gericht mit.