Räuberin droht mit Schusswaffe : Frau überfällt Buchhandlung in Friedrichsfeld

Frau überfällt Buchhandlung in Friedrichsfeld

Friedrichsfeld Mit einer Schusswaffe hat eine unbekannte Frau in einer Buchhandlung versucht, an Geld zu kommen. Die Räuberin ging leer aus. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Überfallen wurde am Montag, 18. Juli, eine Buchhandlung an der Bülowstraße in Friedrichsfeld. Eine Frau betrat gegen 15.50 Uhr mit einer Schusswaffe die Geschäftsräume und forderte die Herausgabe von Geld.