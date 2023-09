Im Transporter gestürzt Fohlen eingeklemmt – Feuerwehr muss Tier befreien

Zur Rettung eines Tieres in Not ist am Samstag die Feuerwehr Voerde ausgerückt. Auf dem Gelände der Tankstelle an der Bahnhofstraße Ecke B 8 steckte ein Fohlen in einem Transporter fest. Das Tier war in dem Fahrzeugaufbau offenbar gestürzt und hatte sich dabei ein Bein in der Trennwand eingeklemmt. Die Fahrerin des Transporters hatte bereits Unterstützung von einigen Passanten erhalten, die versuchten, das Pferd aus seiner misslichen Lage zu befreien.