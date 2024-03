Flüchtlingsunterkunft in Voerde Der „unchristlichen Fremdenfeindlichkeit“ entgegentreten

Wenn im Sommer die Flüchtlingsunterkunft an der Voerder Schwanenstraße aufgegeben werden muss, wird an der Scheltheide, Ecke Rheinstraße, in Spellen eine neue Bleibe für 150 Schutzsuchende entstehen. Mitglieder der drei katholischen Kirchengemeinden in Voerde haben laut einer Pressemitteilung kürzlich die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, wie eine gelungene Willkommens- und Integrationskultur aufgebaut werden kann.