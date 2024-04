Spektakulärer Einsatz in Voerde Feuerwehr rettet Lkw-Fahrer aus luftiger Höhe

An der Frankfurter Straße in Möllen an der Baustelle Emschermündung hatte der Fahrer eines Lkw-Absetzkipper offenbar beim Be- oder Entladen die Bodenhaftung verloren, sodass das Führerhaus senkrecht nach oben stand. Um aus seiner misslichen Lage befreit zu werden, wählte der Fahrer die Notrufnummer 112.