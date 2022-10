Am Rathausplatz in Voerde : Brennender Müll in leerstehendem Ladenlokal sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Im Inneren des Gebäudes musste die Feuerwehr noch weitere Glutnester löschen. Foto: Feuerwehr Voerde

Voerde Ein Feuer in einem leer stehenden Ladenlokal am Rathausplatz in Voerde hat am Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Dort war abgelagerter Müll in Brand geraten.

Großeinsatz der Feuerwehr in Voerde: Gleich mehrere Anrufer hatten am Dienstagnachmittag die Notrufnummer 112 und bei der Kreisleitstelle einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Voerde am Rathausplatzplatzgemeldet. Daraufhin wurde für den Löschzug Voerde Süd sowie für den Löschzug Voerde Mitte gegen 15.55 Uhr Einsatzalarm ausgelöst. Parallel wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken sowie die Polizei zur Einsatzstelle gerufen.

Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus dem leer stehenden Ladenlokal im Erdgeschoss. Über dem Ladenlokal befinden sich Mietwohnungen. Diese Wohnungen haben ihren Zugang auf der Seite des Penny-Parkplatzes. Auch dort war alles in dichte Rauchschwaden gehüllt.

Auch die Drehleiter kam zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Voerde

Die Überprüfung der Wohnungen ergab, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Gebäude befand. Somit konnte sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren.

Von der Rückseite her wurde das Feuer ebenfalls bekämpft. Foto: Feurerwehr Voerde

Der Löschzug Voerde Süd, bestehend aus den Feuerwehreinheiten Möllen und Löhnen, wurde auf der westlichen Seite des Gebäudekomplexes (Rathausplatz) eingesetzt. Vom dort aus drangen zwei Angriffstrupps mit C- Rohren unter schwerem Atemschutz in das Geschäftsgebäude vor. Auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite (Penny-Parkplatz) wurde der Löschzug Voerde Mitte eingesetzt. Auch von hier bahnte sich ein Angriffstrupp mit C-Rohr unter Atemschutz den Weg in das Gebäude.

In Brand geraten waren im Gebäude abgelagerter Unrat sowie Sperrmüll. Durch den massiven Löscheinsatz konnte das Feuer binnen Minuten abgelöscht werden. Einige Zeit in Anspruch nahm dann noch das Suchen und Ablöschen von Glutnestern, die sich – begünstigt durch die dort abgelagerten Kartonagen – tief in den Sperrmüllhaufen gefressen hatten. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu schaden.