Zeugen gesucht Feuer in Gartenlauben – Polizei vermutet Brandstiftung

Nach den Bränden in zwei Schrebergärten in Voerde am Mittwoch (13. September) geht die Kriminalpolizei in beiden Fällen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung aus. „Möglicherweise sollte mit beiden Taten Einbruchspuren in den Gartenlauben verwischt werden“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung.