Toilette verstopft : Falsche Klempner zocken Frau in Spellen ab

Nicht jeder, der einen Handwerkskoffer trägt, ist tatsächlich ein Handwerker. Die Polizei warnt vor „schwarzen Schafen“. Eine Frau aus Spellen musste für ihre Leichtgläubigkeit einen hohen Preis zahlen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Voerde Eine böse Überraschung erlebte eine 64-jährige Frau aus Spellen. Die angeblichen Klempner, die ihre verstopfte Toilette reparieren sollten, hatten es auf ihre Ersparnisse abgesehen.

Falschen Handwerkern ist eine 64-jährige Frau aus Spellen auf den Leim gegangen. Anstatt ihre verstopfte Toilette zu reparieren, stahlen die vermeintlichen Klempner der Frau einen hohen Geldbetrag.

Die 64-Jährige hatte am Freitag einen verstopften Toilettenabfluss in ihrer Doppelhaushälfte festgestellt. Daraufhin hatte sie im Internet nach einem Klempner-Notdienst gegoogelt und war fündig geworden. Sie wählte die angegebene 0800-Telefonnummer und gegen 22 Uhr am Abend erschienen zwei Unbekannte vor ihrer Tür. Die Spellenerin hatte gar nicht mehr mit dem Erscheinen der vermeintlichen Handwerker gerechnet und ließ die Männer ins Haus.

Nach angeblicher Erledigung des Auftrages, zahlte sie in bar ohne Rechnung 1000 Euro an die Männer. Nachdem diese gegangen waren, stellte die Frau fest, dass das Problem nicht behoben war und rief den Klempner-Notdienst erneut an. Die 64-Jährige erreichte die Unbekannten, die auch erschienen und vorgaben, sich mit dem verstopften Abfluss zu beschäftigen. Repariert wurde allerdings nichts. Am nächsten Morgen stellte die Frau, dass das Abflussproblem weiterhin bestand. Und sie erlebte eine böse Überraschung. In ihrem Portemonnaie fehlte ein fünfstelliger Betrag. Doch damit nicht genug. Als die Frau im Keller in einem „Geheimversteck" nachsah, bemerkte sie auch hier den Verlust eines hohen Bargeldbetrages und alarmierte ihre Tochter. Die meldete den Vorfall schließlich der Polizei.

Die Polizei warnt vor schwarzen Schafen unter den Handwerker- und Schlüsselnotdiensten. Sie empfiehlt, Preise zu vergleichen, im Notfall auf örtliche Handwerker zurückzugreifen und einen Festpreis zu vereinbaren. Dem Schlüsseldienst oder dem Handwerker sollte genau geschildert werden, was passiert ist. Was genau gemacht werden soll, sollte vorher festgelegt werden. Auf mögliche Zuschläge sei zu achten. „Zahlen Sie nur was Sie vereinbart haben“, mahnt die Polizei. „Und lassen Sie sich nicht nötigen.“