77-Jähriger Mann aus Voerde bestohlen : Falsche Handwerker räumen Tresor leer

Die Handwerker-Masche zieht immer wieder. Die Polizei warnt: Seriöse Handwerker klappern keine Häuser ab. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dinslaken Auf falsche Handwerker ist am Donnerstag ein 77-jähriger Mann aus Dinslaken reingefallen. Zwei unbekannte Täter klingelten gegen 11.40 Uhr bei ihm an und boten an, die Regenrinnen an seinem Haus an der Grabenstraße zu reinigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken