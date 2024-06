Vorfall in Voerde Sprengstoff auf Spielplatz – so wäre er zur Explosion gekommen

Der 36-jähriger Mann aus Voerde, der am vergangenen Donnerstag nach einem groß angelegten Polizeieinsatz in Hünxe festgenommen worden war, befindet sich seit Freitagnachmittag in Untersuchungshaft. Gegen ihn bestehe weiterhin ein dringender Tatverdacht, teilte Staatsanwältin Jill Anne Felicia Mc Culler am Sonntagabend auf Anfrage mit.