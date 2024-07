Vorfall in Voerde Sprengstoff auf Spielplatz – so wäre es zur Explosion gekommen

Der 36-jähriger Mann aus Voerde, der am vergangenen Donnerstag (27. Juni 2024) nach einem groß angelegten Polizeieinsatz in Hünxe festgenommen worden war und seit Freitag (28. Juni) in Untersuchungshaft sitzt, hat sich nach wie vor nicht zum Tatvorwurf geäußert. Das teilte Staatsanwältin Jill Anne Felicia Mc Culler am Dienstag (2. Juli) auf Anfrage unserer Redaktion mit.