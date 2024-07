Vorfall in Voerde Sprengstoff auf Spielplatz – Beschuldigter in U-Haft schweigt

Update | Voerde · Was hatte er geplant? Seit Freitag, 28. Juni, befindet sich ein Mann aus Voerde in Untersuchungshaft. Er soll Sprengstoff auf einem Spielplatz deponiert haben. An welchem Punkt derzeit die Ermittlungen sind.

09.07.2024 , 08:00 Uhr

Das Motiv für die Tat liegt im Dunklen. Foto: Frieder Bluhm