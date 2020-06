Nachhaltig und klimagerecht : Voerde erneuert unattraktive Grünflächen im Stadtgebiet

Voerde Kommune setzt auf eine nachhaltige und klimagerechte Neugestaltung. Staudenmischpflanzungen haben sich vielerorts bewährt. „Wir tun was für Bienen“ - Voerder sollen bei diesem Wettbewerb mitmachen.

Auch Grünflächen kommen in die Jahre und altern. Um inzwischen unattraktive Flächen im Gebiet der Stadt Voerde nachhaltig und klimagerecht zu gestalten, werden diese an vielen Stellen durch sogenannte Staudenmischpflanzungen ersetzt, wie die Stadtverwaltung berichtet.

Staudenmischpflanzungen sind in Abhängigkeit des Standortes (vollsonnige oder schattige Lage) speziell auf den Standort zusammengesetzte Pflanzenkompositionen aus vielen verschiedenen, überwiegend heimischen Blütenpflanzen, Gräsern und gelegentlich auch Farnen oder Tulpen und Narzissen. Um zum Beispiel eine sonnige, trockene Fläche zu gestalten, wird zunächst der Altbestand samt Oberboden entfernt und anschließend eine Splittmischung eingebaut, in die die ausgewählte Staudenmischung gesetzt wird. Dieses Vorgehen ist nicht zu verwechseln mit den an vielen Stellen im Stadtbild zu sehenden „Steingärten“ auf privaten Grundstücken, so die Verwaltung weiter. Der Vorteil der Staudenmischpflanzung liegt in der größeren Trockenheitsresistenz und dem geringeren Pflegeaufwand für die städtischen Mitarbeiter.