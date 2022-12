Verbrechen in Voerde Unbekannte brechen in Gartenhäuschen ein

Voerde · Am vergangenen Wochenende in Friedrichsfeld, jetzt in Möllen: Unbekannte sind in mehrere Häuschen einer Kleingartensiedlung eingebrochen. Um sich Zutritt zu verschaffen, schlugen sie Scheiben ein. Die Polizei hofft auf Hinweise.

15.12.2022, 11:43 Uhr

Die Polizei hofft auf Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch