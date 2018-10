Voerde : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Voerde Bislang noch unbekannte Täter sind am Freitag, 19. Okober, in der Zeit zwischen 10.30 und 20 Uhr in ein Haus an der Heidestraße eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür des Gebäudes auf und gelangten so in das Innere des Einfamilienhauses.

Die Täter durchwühlten auf allen Etagen die Schränke. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist nach Mitteilung der Polizei unklar. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0.

(RP)