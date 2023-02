Polizei ermittelt wegen Unfallflucht E-Scooter-Fahrer-bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer war am Freitag (24. Februar) bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hünxer Straße/Ziegelstraße und der Einmündung Ziegelstraße/Krusenstraße leicht verletzt worden. Dieser war nach eigene Angaben mit seinem E-Scooter die Ziegelstraße, von der Hünxer Straße aus kommend, in Richtung Krusenstraße unterwegs. Hier soll es zu einer Berührung mit einem schwarzen SUV gekommen sein, wodurch der 19-Jährige stürzte.