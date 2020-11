Beute im sechsstelligen Bereich : Dreiste Metalldiebe klauen 75 Tonnen Kabel von Fabrikgelände in Voerde

Dreiste Metalldiebe klauen 75 Tonnen Kabel von Fabrikgelände in Voerde

Voerde Metalldiebe haben offenbar über mehrere Tage Kabel aus einem abrissreifen Fabrikgelände in Voerde ausgebaut und weggeschafft. Die Polizei spricht von 75 Tonnen Beutegut. Der Diebstahl war bei Abrissarbeiten aufgefallen.

Kabeldiebe haben rund 75 Tonnen Kupferkabel aus einer Industriehalle in Voerde am Niederrhein gestohlen. Der Wert des Diebesguts liege im sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei am Donnerstag mit.