Am Mittwoch, 9. November : Flutung der Emschermündung wird live übertragen

Am Mittwoch, 9. November

Am 9. November wird die neue Emschermüdung in den Rhein bei Voerde/Dinslaken geflutet. Foto: EGLV/Jörg Saborowski / EGLV

Dinslaken/Voerde Die Flutung der neuen Emschermündung bei Voerde und Dinslaken am Mittwoch, 9. November, wird von der Emschergenossenschaft live auf ihrem Facebook- und Youtube-Kanal übertragen. Auf diese Weise kann jeder bei dem historischen Ereignis dabei sein.

Es ist ein besonderer Augenblick, und alle können mit dabei sein, zumindest digital: Wenn am Mittwoch, 9. November, 11 Uhr, die neue Emschermündung in den Rhein geflutet wird, überträgt dies die Emschergenossenschaft live auf ihrem Facebook- und Youtube-Kanal, damit alle Interessierten dieses historische Ereignis begleiten können. Ehrengast ist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst .

Wer das Ereignis auf diesen Kanälen verfolgen will, kann dies auch ohne ein eigenes Facebook-Konto tun – „eine Anmeldung ist nicht erforderlich“, betont die Emschergenossenschaft in einer Pressemitteilung. Wegen der beengten Platzverhältnisse und der noch immer vorhandenen Baustellensituation hatte der Wasserwirtschaftsverband das Konzept eines größeren Bürgerfestes verworfen – dieses soll jedoch in jedem Fall nachgeholt werden, sobald die Bauarbeiten vollständig fertiggestellt sind.