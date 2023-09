Bäume an Dinslakener Straße Kronen massiv geschädigt – umfangreiche Fällarbeiten

Umfangreiche Fällarbeiten entlang der Dinslakener Straße in Voerde sowie teilweise entlang der Straße „Am Wohnungsbusch“ in Dinslaken kündigt das Regionalforstamt Niederrhein an. Durchgeführt werden die Arbeiten ab Dienstag, 19. September, bis mindestens Freitag, 23. September.