Diebstahl in Voerde : Teures E-Bike gestohlen – Dieb schnell gefasst

Voerde Fahrraddiebstähle gehören zu den sogenannten schwer aufklärbaren Delikten. Einem Fahrraddieb in Voerde kamen die Ermittler sehr schnell auf die Spur.

Dank der Beharrlichkeit und Sachkenntnis einer jungen Kriminalhauptkommissarin gelang den Fahndern jetzt dennoch ein schneller Ermittlungserfolg. Am vergangenen Freitag wurde bei einem Kellereinbruch in Voerde ein E-Bike im Wert von über 5000 Euro gestohlen. Der Täter verkaufte das E-Bike am Montag direkt bei einem Geschäft in Dinslaken. Durch die intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei konnte das Fahrrad noch am Montag sichergestellt und der Täter ausfindig gemacht werden. Der Besitzer des Fahrrades kann sich in Kürze darüber freuen sein Eigentum zurück zu bekommen.