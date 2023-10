Centspende der EGLV-Belegschaft 1,6 Millionen Cent für acht soziale Einrichtungen

„Dieses tolle Projekt zeigt: Wenn Jede und Jeder einen kleinen Beitrag leistet, kommt etwas Großes dabei raus. Die Vorschläge für die Centspende-Empfänger kommen über unsere Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Emscher-Lippe-Region: Sie sind vor Ort verankert und kennen Einrichtungen, wo die Hilfe willkommen ist und benötigt wird. So können wir sozial nachhaltig in die Region wirken“, sagt Dr. Dorothea Voss. Die Vorständin für Personal und Nachhaltigkeit bei EGLV überreichte die Schecks am Donnerstag gemeinsam mit Andreas Hottkowitz, Vorsitzender des EGLV-Personalrates, am Hof Emscher-Auen in Castrop-Rauxel, an insgesamt acht Einrichtungen aus Essen, Oberhausen, Voerde, Hamm, Recklinghausen und Holzwickede.