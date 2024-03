Debatte um Migrationspolitik Warum die CDU den Kanzler nach Voerde einlädt

Insbesondere kritisiert die CDU-Fraktion die fehlenden Fortschritte in unterschiedlichen Bereichen der Migrationspolitik, darunter die Asylverfahren in Drittstaaten und die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete. „Wir brauchen Lösungen für die Asylverfahren in Drittstaaten“, fordert Hülser. Hier sei bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 6. März „rein gar nichts“ passiert. Bei der Obergrenze habe es ebenfalls nur eine Bestandsaufnahme der Situation und die Einschätzungen einzelner Länderchefs gegeben. „Auf zielgerichtete Lösungen müssen wir weiterhin warten.“