Dirk Haarmann tritt für die SPD in Voerde als Bürgermeisterkandidat an : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Dirk Haarmann tritt für die SPD in Voerde als Bürgermeisterkandidat an

Dirk Haarmann (53) ist Bürgermeisterkandidat der SPD in Voerde. Seit sechs Jahren ist er „mit Stolz und Leidenschaft Voerdes Bürgermeister“. Das Amt will er verteidigen, damit sich die Menschen in Voerde wohl fühlen und gute Bedingungen für Arbeit, Wohnen, Bildung , Nahversorgung und Freizeit vorfinden. Foto: Heinz Schild (hsd)

Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Dirk Haarmann, 53 Jahre, verheiratet, 2 Töchter. Geboren in Dorsten lebe ich seit 27 Jahren in einem Dreigenerationenhaus in Voerde. 2 Abschlüsse als Diplom-Verwaltungswirt und Diplom-Kaufmann. Seit 2014 bin ich mit ganzem Herzen Bürgermeister in unserer schönen Stadt. Hobbies: Schwimmen, Radfahren, Joggen und Lesen.

Warum sind Sie in die Partei eingetreten?