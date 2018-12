Ausblick 2019 in Voerde: Bürgermeister Dirk Haarmann: Die Sportinfrastruktur weiter vorantreiben

Voerde Viele Baustellen, viele Projekte – von der Wohnraumentwicklung bis zur Gestaltung der Dorfmitte in Götterwickerhamm.

Im Bereich der Sportinfrastruktur steht darüber hinaus die fristgerechte Fertigstellung der Sportanlage am Tannenbusch im Vordergrund. Gleichzeitig beginnen wir mit den Vorbereitungen zur Schaffung eines Kunstrasenplatzes auf der Anlage des TV Voerde. In der Wohnraumentwicklung werden wichtige Projekte begonnen bzw. vorbereitet: der Spatenstich für das Pestalozzigelände mit 72 Wohneinheiten steht unmittelbar bevor. Auch für das Gelände am Kempkenskath erwarten wir den Projektbeginn in 2019. Für den Sportplatz an der Heidestraße in Friedrichsfeld starten die Planungen für eine Wohnbebauung.