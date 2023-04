Bücherei in Spellen Kinder lieben schon jetzt das Lesehaus

Äußerst einladend sieht es aus, das gemütliche Lesehaus, das neuerdings in der Bücherei in Spellen steht. Es ist dort ganz bestimmt der größte Anziehungspunkt für Kinder in den neu gestalteten Räumlichkeiten der Bücherei. Die gemütliche Atmosphäre lädt zum Schmökern und Stöbern ein und wenn Kinder jetzt in die Bücherei kommen, führt sie ihr erster Weg direkt zum Lesehaus, berichtet das Team der Bücherei.