Am Samstag in der Schützenhalle : BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest feiert sein Kinderschützenfest

Eine Fahne, ein Holzadler: In Ork ist wieder Kinderschützenfest. Foto: Kazur, Jörg (jok)

Voerde Das Kinderschützenfest des BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest findet am Samstag, 11. Mai, ab 14 Uhr in und an der Schützenhalle in Ork statt. Hierzu sind alle Jungen und Mädchen von Vereinsmitgliedern und die Kinder der Schießgruppe eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken