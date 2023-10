Feuerwehreinsatz in Voerde Brand auf Recyclinghof – zwölf Menschen verletzt

Update | Voerde · In der Halle eines Recyclinghofs an der Bühlstraße in Voerde hat es am Dienstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache gebrannt. Mitarbeiter, die zunächst versucht hatten, das Feuer selbst zu löschen, erlitten Rauchgasvergiftungen.

18.10.2023, 14:05 Uhr

7 Bilder Brand auf Recyclinghof in Voerde 7 Bilder Foto: Feuerwehr Voerde

Ein Brand in der Halle eines Recyclinghofs an der Bühlstraße in Voerde-Spellen hat am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Wie die Feuerwehr Voerde berichtet, wurde sie am Dienstag (17. Oktober) um 13.30 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage des Betriebes alarmiert. Noch während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte hatte die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Betrieb telefoniert, woraufhin sie die Alarmierung auf die zweithöchste Stufe „Gewerbebrand" hochsetzte. Mehrere etwa ein Kubikmeter große Papierballen waren in Brand geraten. Offenbar hatten Mitarbeitende zunächst versucht, den Brand selbstständig zu löschen. Hierbei erlitten zwölf Personen (zünächst war von zehn Personen die Rede geswesen) leichte Verletzungen, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Sieben Personen konnten laut Polizei nach medizinischer Versorgung vor Ort aus ärztlicher Obhut entlassen werden. Fünf Personen wurden zur weiteren ärztlichen Untersuchung mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Innerhalb der stark verrauchten Lagerhalle stand nur ein Teil der gelagerten Papierballen in Brand, weshalb sich der Einsatzleiter der Feuerwehr dazu entschied, die brennenden Papierballen mit einem Gabelstapler – gesteuert von einem Feuerwehrangehörigen unter Atemschutz – nach draußen zu bringen, um ein Ausbreiten des Feuers in der Halle zu vermeiden. Draußen wurden die stark verpressten Ballen mit einem Bagger des Betriebes auseinandergezogen und mit mehreren C-Rohren abgelöscht. Die immer noch heißen Überreste des Brandgutes wurden zuletzt in Stahlcontainer gehoben, die dann die Feuerwehr mit Wasser flutete. Inklusive der Aufräumarbeiten dauerte der Einsatz knapp viereinhalb. Neben der Feuerwehr Voerde war auch der Rettungsdienst aus Wesel, Dinslaken und Duisburg, die Kreispolizeibehörde und der Einsatzleitwagen des Kreises Wesel im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Bühlstraße zwischen der Weseler Straße und der Böskenstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Brand auf Recyclinghof in Voerde

(fbl)