Feuerwehreinsatz in Voerde Brand auf Recyclinghof – zehn Menschen verletzt

Voerde · In der Halle eines Recyclinghofs an der Bühlstraße in Voerde hat es am Dienstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache gebrannt. Mitarbeiter, die zunächst versucht hatten, das Feuer selbst zu löschen, erlitten Rauchgasvergiftungen.

17.10.2023, 16:01 Uhr

Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: Feuerwehr

Zu einem Brand in der Halle eines Recyclinghofs an der Bühlstraße in Voerde ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Das meldet die Kreispolizei Wesel. Gegen 13.30 Uhr erhielt demnach die Polizei Kenntnis über den Brand in einer Lagerhalle des Unternehmens. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Mitarbeitende zunächst versucht den Brand selbstständig zu löschen. Hierbei erlitten nach derzeitigem Stand zehn Personen leichte Verletzungen, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Bühlstraße, zwischen der Weseler Straße und der Böskenstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizisten leiten den Verkehr ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(fbl)