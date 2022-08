Keine Evakuierung notwendig : Bombe am Rheinufer in Mehrum wird um 15 Uhr entschärft

Der Blindgänger, der in Voerde entschärft werden soll, bringt das doppelte wie diese Bombe auf die Waage (Symbolfoto). Foto: dpa/David Young

Eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Rheinufer in Mehrum gefunden. Der Kampfmittelräumdienst will den Blindgänger am Nachmittag entschärfen.

Am Rheinufer in Höhe der Schloßstraße wurde am heutigen Montag, 29. August, eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf wird den Blindgänger heute gegen 15 Uhr entschärfen.

Eine Evakuierung von Anwohnern ist nach Auskunft der Stadt Voerde nicht erforderlich. Allerdings müssen einige Straßen und Wege gesperrt werden. Betroffen sind unter anderem die Straßen Mehrstraße, Schloßstraße, Lehmweg, sowie der Rad- und Wanderweg am Rheindeich.