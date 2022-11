Zwischenfall bei Voerde : Böschungsabrutsch in Nähe der Emschermündnung

Voerde Zu einem Böschungsabrutsch ist es am Mittwoch in Nähe der neuen Emschermündung bei Voerde gekommen. Die Ursache gibt noch Rätsel auf. Das neue Flussdelta war erst vor einer Woche eröffnet worden.

In Nähe der neuen Emschermündung ist es am Mittwoch im Flussbett zu einer Auskofferung im Böschungsbereich gekommen. Auf einer Länge von rund 20 Metern brach am rechten Ufer zwischen Eisenbahnbrücke und der Emscherbrücke Hagelstraße das Ufer ein, ein Teil rutschte ins Flussbett ab. Fahrzeuge der Emschergenossenschaft schafften Ladung um Ladung Schüttmatrial heran, das von beiden Ufern an der Abbruchstelle zur Stabilisierung aufgeschüttet wurde.