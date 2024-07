Unfallflucht in Voerde Unfall mit Radfahrer – Autofahrerin schimpft und fährt davon

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere bittet das Verkehrskommissariat den Fahrer eines Wohnwagengespanns, der zum Unfallzeitpunkt auf der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Wesel unterwegs war und nach rechts in den Hammweg abgebogen ist, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.