Polizei sucht Zeugen Unbekannte beschädigen in Voerde mehrere Autos

Voerde · An mindestens fünf Autos in Voerde-Spellen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag die Außenspiegel teils abgebrochen, teils beschädigt. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

15.05.2023, 11:18 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Spellen an mindestens fünf Autos die Außenspiegel beschädigt. Die Fahrzeuge parkten hintereinander in den dortigen Parkbuchten an der Rheinstraße in Fahrtrichtung Handwerkerstraße. Laut Polizei waren an allen Wagen die Außenspiegel stellenweise abgebrochen oder derart umgeklappt, dass das Spiegelglas aus der Befestigung gebrochen oder herausgefallen war. Einer der Geschädigten hatte gegen Mitternacht Stimmen an der Straße gehört. Eine männliche Person soll laut gerufen haben: „Geh von den Autos weg!" Weitere Hinweise konnte der Zeuge nicht geben. Ob es ein Anwohner war, der gerufen hatte, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei bittet etwaige Zeugens, sich bei der Wache in Dinslaken unter der Rufnummer 02064 6340 zu melden.

(RP)