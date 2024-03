Die Entscheidung fällt der Rat Logistikpark – demnächst sind die Voerder Bürger am Zug

Drei Stunden lang tagten die städtischen Ausschüsse für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, Umwelt und Klimaschutz sowie für Stadtentwicklung in der Aula des Gymnasiums Voerde. Über 30 Zuschauer verfolgten die Sitzung. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung war der Beschluss zur Offenlage der Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nummer 139 für den Bereich des Logistikparks Hafen Emmelsum. Mehrere Gutachter erläuterten die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu dem Vorhaben, das Greenfield in Emmelsum realisieren will, und seinen Auswirkungen.