Evakuierung im Gange Alarm in der Nacht – Kriegsbombe in Voerde gefunden

Voerde · In der Nacht zum Freitag gehen die Warnapps los: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Voerde am Niederrhein entdeckt worden. Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

14.06.2024 , 01:47 Uhr

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Wie die Leitstelle des Kreises Wesel in der Nacht zum Freitag über mehrere Warnapps mitteilte, wurden nach dem Bombenfund Evakuierungsmaßnahmen ergriffen. Aus Sicherheitsgründen müssten alle Menschen in einem Radius von 300 Metern um den Fundort die Gebäude verlassen. Eine Sammelunterkunft wurde eingerichtet.

(peng/dpa)