34-jährige Anja N. vor Zug gestoßen : Trauer nach unfassbarer Tat in Voerde

Auf dem Bahnsteig haben Trauernde Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt. Am Vortag ist Anja N. unweit dieser Stelle gestorben. Foto: Zehrfeld

voerde Albtraum am Samstag am Voerder Bahnhof: Die 34-jährige Anja N. – verheiratet, Mutter einer Tochter – wird vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Sie stirbt auf den Gleisen. Der mutmaßliche Täter soll aus „Mordlust“ gehandelt haben.

Eine unfassbare Tat erschüttert Voerde. Anja N. wurde aus dem Leben gerissen, anscheinend als willkürlich gewähltes Opfer, ohne Grund, ohne Anlass. Die 34-Jährige stand am Samstagmorgen um 8.49 Uhr am Bahnsteig der Fahrtrichtung Oberhausen. Als der Regionalexpress einfuhr, stieß ein Mann sie direkt vor den Zug - unvermittelt und absichtlich. Es gab keine Warnung und keine Rettung mehr für die junge Ehefrau und Mutter.

Anwohner berichteten, dass Polizei und Rettungskräfte binnen kürzester Zeit da waren. So hörten Nachbarn am Morgen die Sirenen, sahen die vielen Einsatzfahrzeuge, erkannten später den Rettungshubschrauber, der vergeblich kam, und sahen die Spurensicherung. „Hier war alles abgesperrt“, beschrieb Daniel Ulonska, der in der Nähe wohnt. Er hatte sich am Samstag ferngehalten von dem Bahnhof. Sonntag war er gemeinsam mit einem Freund da, um zum Parookaville-Festival in Weeze zu fahren.

Info Ähnliche Vorfälle in Deutschland September 2018 In Köln stieß ein 18-Jähriger einen Mann nach einem Streit auf die Gleise. Durch Zufall wurde niemand verletzt. 2016 In Berlin wurde eine 20-Jährige von einem psychisch Kranken vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen und starb. März 2019 Ein 34-Jähriger wurde in Berlin ins Gleisbett geschubst. Bevor der Täter flüchtete, zog er das Opfer zurück auf den Bahnsteig.

Kräfte der Feuerwehr in Voerde gehörten zu den ersten am Einsatzort. „Wir haben versucht, das Leben der jungen Frau zu retten, aber es war leider vergebens“, sagte Jürgen Grans, der gemeinsam mit seinen Kollegen dort war. Auch der Notarzt sei aus der Nähe gekommen und sofort da gewesen. Die Eindrücke am Tatort seien erschütternd gewesen, Zeugen waren „fix und fertig“, so Grans – allerdings traf das auch auf die Helfer selbst zu. „Das Seelsorgeteam hat sich um Angehörige und den Zugführer gekümmert, und auch um unsere Einsatzkräfte.“ Er geht davon aus, das einige der Helfer auch in den kommenden Tagen noch selbst Hilfe brauchen werden, um alles zu verarbeiten.

Arbeitskolleginnen der getöteten 34-Jährigen haben sich versammelt, um gemeinsam ihrer Trauer Ausdruck zu geben. Foto: Zehrfeld

Am Sonntag fanden Trauernde aus der ganzen Umgebung ihren Weg zum Tatort, um Blumen und Kerzen abzulegen. Darunter Arbeitskolleginnen von Anja N., die nicht begreifen können, was geschehen ist. „Warum und weshalb? Warum gerade sie?“, stellte eine von ihnen eine Frage in den Raum, die ihr niemand beantworten konnte. „So jung“, sagte eine andere hilflos. Und wieder einer anderen kamen die Tränen, als sie über die vielen Spekulationen sprach, die im Internet über alles kursieren – nicht alle Reaktionen waren mitfühlend oder vernünftig.

Zu den Hintergründen der Tat ermittelt eine Mordkommission in Duisburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes gegen den mutmaßlichen Täter erlassen, der am Samstag von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei am Bahnhof festgehalten worden war. Es handelt sich um einen 28-Jährigen aus Hamminkeln.

„Er ist dringend tatverdächtig, das Opfer heimtückisch und aus Mordlust vor den einfahrenden Zug geschubst zu haben“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.