Umwelt-Frevel in Voerde Rund 100 Autoreifen dreist in der Natur entsorgt

Umwelt-Frevel in Voerde: Am Freitag (21. Juni 2024) gegen 8.30 Uhr informierte die Polizei die Voerder Ordnungsbehörde über den Fund von ungefähr 100 Autoreifen, die auf einem Waldparkplatz an der Dinslakener Straße, kurz vor dem Kreisverkehr und der Stadtgrenze zu Dinslaken, auf Voerder Stadtgebiet widerrechtlich abgeladen worden waren – vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der Bauhof wurde über den Fund informiert und kümmert sich um die Beseitigung der Reifen.