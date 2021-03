Nur noch mit FFP2-Maske : Neue Regeln für Besucher im Vinzenz-Hospital Dinslaken

Dinslaken Um Besucher, Patienten und Personal besser vor Corona zu schützen, hat das Vinzenz-Hospital in Dinslaken die Besuchsregeln geändert.

Ab sofort gelten folgende Besuchszeiten: Montag bis Freitag, 15 bis 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag und an Feiertagen 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr. Besuchszeiten in der Psychiatrie: Montag bis Freitag, 16 bis 18 Uhr und 19 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag und an Feiertagen, 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Ein kompletter Besucherstopp gilt bis auf Weiteres für die Station 5 (Coronastation). Besuche auf der Intensivstation sind nur nach Absprache möglich. Pro Patient darf über den gesamten Aufenthalt nur eine Person pro Tag (und gegebenenfalls ein Kind im Alter bis einschließlich 14 Jahren) in den vorgegebenen Besuchszeiten zu Besuch kommen.