Info-Allee : Adipositas-Tag am 18. Mai im Vinzenz-Hospital

Adipositas-Tag am 18. Mai im Vinzenz-Hospital

Dinslaken Fettsucht oder Fettleibig ist eine Krankheit, nicht einfach eine schlechte Angewohnheit. Die Ursachen reichen von genetischer Veranlagung und Hormon- und Stoffwechselerkrankungen bis zu Faktoren wie Stress, Ernährung und zunehmend bewegungsarmer Lebensweise.

Anlässlich des Europäischen Adipositastages veranstaltet das Adipositaszentrum des Vinzenz-Hospitals am Samstag, 18. Mai, den zweiten Dinslakener Adipositastag. Im Foyer wird von 10 bis 15 Uhr eine interessante und unterhaltsame Adipositas-Info-Allee zu finden sein mit Infoständen zu den Themen Ernährung, kalorienarmes Kochen, Adipositas-Behandlung, Diäten, Nahrungsergänzungsmitteln, Hilfsmitteln, Bewegungsprogrammen und auch den Möglichkeiten der Adipositaschirurgie. Führungen durch die neuen speziellen Adipositas-Zimmer und Demonstrationen des neuen Adipositas-CTs runden das Angebot ab. Ab 15 Uhr findet im Medienzentrum des Vinzenz Hospitals die Informationsveranstaltung „Dick in Deutschland – was tun?“ mit Fachvorträgen rund um die Themen der aktuellen Möglichkeiten der Adipositasbehandlung statt. Hierbei werden die Themen „Adipositas und Frauengesundheit“, „Plastische Chirurgie nach Gewichtsverlust“, „Entwicklungen im Adipositaszentrum incl. Video-Demonstrationen von Adipositasoperationen“ und auch Berichte von Patienten angesprochen.