Treffpunkt Rathaus: Großreinemachen in der Voerder Innenstadt

Voerde Vierter Voerder Putztag am Samstag, 6. April

Der „Voerder Putztag – Innenstadt putzmunter“ geht am Freitag und Samstag, 5. und 6. April, in die vierte Runde. In einer gemeinsamen Aktion wird der Bereich zwischen dem Schulzentrum Voerde-Süd, dem Bahnhof, dem Jugendzentrum (Juz) und dem Helmut-Pakulat-Park gesäubert und von Unrat befreit. Die Aktion wird von der Stadt unterstützt. Bereits am Freitag, 5. April, reinigen Schülerinnen und Schüler der Comenius-Gesamtschule das Umfeld des Schulgeländes.