Täter sollen 13 bis 16 Jahre alt sein Jugendliche rauben Voerderin im Dinslakener Bahnhof die Geldbörse

Mehrere Jugendliche raubten am Dienstagvormittag, 13. Februar, einer 53- jährigen Voerderin im Bahnhof ihre Geldbörse. DIe Frau war mit dem Zug von Voerde nach Dinslaken gefahren und am Bahnhof ausgestiegen und zum Ausgang gegangen. Als sie am Bahnhofsaufzug war, hatte sie ihre Geldbörse in der Hand. Dort wurde sie dann unvermittelt von einer Gruppe von vier Jugendlichen heraus vor eine Wand geschubst, wie die Polizei berichtet. Einer der Jugendlichen riss ihr daraufhin das Portmonee aus der Hand. Alle vier flüchteten zu Fuß zum Ausgang und verschwanden. Nach den Personenbeschreibungen sind alle vier Täter männlich, 13 bis 16 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatten dunkle Haare. Ein Täter trug einen weißen Hoodie und eine blaue Jeans. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder die die Tat beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 6220.