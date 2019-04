Nachfolger gesucht : Vier Bewerber für Gastronomie im Haus Voerde

Voerde Entscheidungsfähigkeit im Mai ist das Ziel

Für den Gastronomiebetrieb im Wasserschloss Haus Voerde sind bei der Stadt insgesamt vier Bewerbungen eingegangen. Dies teilte der Erste und Technische Beigeordnete Wilfried Limke am Dienstag auf Nachfrage mit. Die Abgabefrist war am Sonntag abgelaufen. Zehn Besichtigungen habe es im Vorfeld gegeben, am Ende blieben vier Interessenten.