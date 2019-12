Wenn es knallt und kracht : Viele Halter brauchen Valium fürs Tier

Silvester ist für Haustiere einer der schlimmsten Tage im Jahr. Und einer der gefährlichsten, wie die Organisation Tasso mit Zahlen belegt. Foto: Tasso/Tasso e.V.

Dinslaken Die Silvester-Knallerei ist ein großes Problem für Hunde und Katzen. Aber auch für Wildtiere, vor allem Vögel, kann das Feuerwerk belastend sein. Mancher Tierhalter greift zu Beruhigungsmitteln – aus tierärztlicher Sicht ist das vertretbar.

Viele Haustierhalter müssen ihre Tiere über Silvester mit Medikamenten beruhigen, weil Hunde oder Katzen das Feuerwerk sonst kaum ertragen. Nicht wenige bereiten ihre Vierbeiner schon seit Wochen mit beruhigenden Substanzen darauf vor, diese eine Nacht zu überstehen.

„Im Dezember geht es los, dass ganz viele Leute sich Medikamente für Silvester abholen“, berichtet der Dinslakener Tierarzt Dirk Botzenhardt, der seine Praxis in Eppinghoven hat. „Es gibt pflanzliche Präparate, die ein bisschen entspannend wirken. Das ist die schonende Vari­ante.“ So sind für Tiere geeignete Mittel mit Hanf-Öl auf dem Markt, die den Organismus wenig belasten, die allerdings nicht von jetzt auf gleich wirken: „Da muss man schon zwei Wochen vorher mit anfangen.“

Info Zweimal so viele Hunde laufen weg wie sonst Zahlen von Tasso Beim Haustierregister Tasso wurden am 31. Dezember 2018 und am 1. Januar 2019 mehr als 630 Tiere vermisst gemeldet. Auffällig sei vor allem die Zahl der entlaufenen Hunde: An einem normalen Tag komme man auf durchschnittlich etwa 100 Fälle, an den beiden Tagen des Jahreswechsels 2018/2019 waren es 416. Tipps fürs Gassigehen Hunde sollten an der Leine bleiben, gegebenenfalls auch doppelt gesichert. Um Mitternacht Hunde und Katzen entwischen mitunter in Panik durch Türen oder Fenster ins Freie, wenn ihre Halter in den Garten oder auf die Straße gehen. Verstärkung Wenn laut gefeiert wird, wird bei Tierschützern umso mehr gearbeitet: Tasso berichtet, dass das Personal in ihrer Notrufzentrale im Vergleich zu den anderen Nächten aufgestockt wird.

Anderen vierbeinigen Patienten, bei denen stärkere Präparate ranmüssen, kann Botzenhardt mit einem schnell wirkenden Mittel gegen Geräusch-Angst helfen. Das ist auch für Tiere geeignet, die bei Gewitter verschreckt sind. „Und wenn alles nichts hilft, kann man Benzodiazepine geben“, erklärt der Tiermediziner. „Das sind Beruhigungsmittel, quasi wie Valium: angstlösend und beruhigend.“ Dabei ist Vorsicht angesagt, betont er. Denn das sind starke Medikamente mit allen Nebenwirkungen, die vergleichbare Substanzen auch bei Menschen haben: Sie belasten den Organismus und können abhängig machen. „Aber wenn man das einmal im Jahr gibt, ist es medizinisch vertretbar“, sagt Botzenhardt. „Denn manche Hunde und auch Katzen haben wirklich furchtbare Angst.“

Tierschutzverbände rufen jedes Jahr dazu auf, auf Böller und Raketen zu verzichten. Die Organisation Tasso spricht von der „gefährlichsten Nacht des Jahres“: An Silvester und Neujahr liefen so viele Tiere weg wie an keinem anderen Tag im Jahr. „Im Vorjahr waren es mindestens 630 Hunde und Katzen, die an diesen Tagen ihren Haltern entlaufen sind“, heißt es von Tasso mit Blick auf die eigene Statistik - Tasso betreibt Europas größtes kostenloses Haustierregister. Der Deutsche Tierschutzbund fordert feuerwerksfreie „Schutzzonen“ für Bereiche, in denen viele Tiere leben – Innenstädte, Tierheime, landwirtschaftliche Anlagen, aber auch Waldränder, Parks oder Uferregionen.

Tiere wähnten sich durch das Knallen, Blitze und Rauch in Gefahr für Leib und Leben, Wildtiere würden in Panik versetzt und desorientiert, argumentieren die Kritiker. Bei Fuchs und Reh tief im Wald gibt es durch entferntes Silvesterfeuerwerk in der Regel zwar keine Probleme, sagt dazu Förster Michael Herbrecht. Unruhe entstehe dort auch bei Gewittern eher durch die Veränderung des Luftdrucks als durch Blitz und Donner, und ein entferntes Grollen irritiere die Tierwelt im Forst nicht. „Für welche Tiere das aber ein echtes Problem ist, das ist Federwild“, stellt er fest. „Gänse und Tauben zum Beispiel. Wenn es knallt, fliegen die auf in ganzen Schwärmen und versuchen zu flüchten.“ Gänse würden dabei auch durch Böller aufgeschreckt, die in einiger Entfernung gezündet würden, und seien dann ein oder zwei Stunden unterwegs, bis sie sich beruhigten. „Manchmal ist es zu Silvester am Himmel richtig laut durch das Geschrei der Vögel.“

Allerdings überstünden gesunde Tiere diesen Stress meistens, ohne dauerhaften Schaden zu nehmen. Sein Fazit: „Es ist eine Sache des Tierschutzes, nicht des Naturschutzes.“

Der Tierarzt rät Tierhaltern, ihre Vierbeiner in der Silvesternacht möglichst nicht alleine zu lassen. Abschottung kann sich auch lohnen: „Rollläden runterlassen, Musik anmachen“, sagt Dirk Botzenhardt. Ebenso kann man das Tier auch in den geschützten Keller verfrachten - allerdings nur, wenn es sich dort wohlfühlt und gerne verkriecht, sonst fühlt es sich bestraft und versteht die Welt am Ende überhaupt nicht mehr.