Promis in Dinslaken: Wie echt ist die Liebe von Wendler?

DINSLAKEN Nachdem es zuletzt eher ruhig um Schlagersänger Michael Wendler war, steht der Musiker derzeit wieder im Fokus der Medien. Seit dieser Woche läuft im TV die Dokumentations-Serie „Goodbye Deutschland“, bei der neben Wendler vor allem dessen 18-jährige Freundin Laura für Gesprächsstoff sorgt.

In der Doku ist zu sehen, wie Laura ihr Kinderzimmer in Mülheim verlässt, um zum Wendler nach Florida zu ziehen. Im Internet wird seitdem heftig diskutiert, wie echt die Liebe zwischen dem 46-Jährigen und der Schülerin ist. Zuletzt hatte sich in der Bild-Zeitung Wendlers Vater und Ex-Geschäftspartner Manfred Weßels zu Wort gemeldet. Er bezeichnete die Beziehung als reinen Fake. Wendler schoss daraufhin zurück. Er wird in Medien mit der Aussage zitiert, sein Vater sei nicht liebenswert, sondern „boshaft“. Wendler wehrt sich in Interviews auch gegen die Darstellung, er habe seine Frau wegen Laura verlassen. Im Gegenteil habe sich seine Frau von ihm getrennt.