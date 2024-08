Rund um die Grundschule Am Weyer in Dinslaken „Baustellensituation für Anwohner und Schule nicht tragbar“

Mehrere Eltern und Anwohner der Hügelstraße in Hiesfeld haben Ratsherrn Thomas Giezek schon angesprochen. Sie sehen mit Sorge, dass es mit den Arbeiten an Versorgungsleitungen im Bereich der Straße nicht so recht vorankommt. An etlichen Stellen sind Baugruben ausgehoben, in denen Leitungen offen liegen. Nur wenige Meter entfernt hat die Grundschule Am Weyer ihren Standort. Und in der kommenden Woche beginnt nach den Sommerferien die Schule wieder und die Erstklässler werden eingeschult. „Die Arbeiten hätten längst beendet sein müssen“, sagt Thomas Giezek.