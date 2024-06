Weiterbildung Das alles bietet das neue Programm der VHS

Das 72 Seite starke Programm der Volkshoche für das zweite Semester 2024 ist erschienen. Angeboten werden diesmal rund 390 Veranstaltungen, Kurse und Workshops in den verschiedenen Fachbereichen. Hinzu kommen noch die Grundbildungslehrgänge zur Alphabetisierung sowie die Angebote zum Erwerb von Schulabschlüssen auf dem Zweiten Bildungsweg. „Wir haben ein breites Angebot in allen Programmbereichen., mit vielen bewährten Kursen und natürlich auch einigen neuen“, so VHS-Leiter Werner Schenzer.